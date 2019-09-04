Город-мечта: в сеть выложили фото воды ужасного цвета в многострадальном Армянске

Украина

В городе Армянск, что на севере аннексированного Крыма, который как в 2018 году, так и в 2019-м страдает от ядовитых выбросов местного завода, из водопроводных кранов течет жидкость, мало напоминающая воду.

Так, крымский блогер RoksolanaToday&Крым выложила в социальные сети фотографию «водички». «Армянск. Вода из крана тут такая! А воздух! Город-мечта… Витрина гавани», — говорится в комментарии к фото.

Эксклюзивное интервью бывшего представителя президента Украины в Крыму Бориса Бабина о сложной экологической ситуации на аннексированном полуострове, в частности, об обеспечении водой «У Путина не останется выбора: Украина имеет мощный козырь, который поможет вернуть Крым», читайте на сайте «ФАКТОВ».



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