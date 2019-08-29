Украина

Армянск снова травят: в Крыму жалуются на новые выбросы

Жители Армянска снова начали массово жаловаться на проблемы с дыханием из-за продолжающихся выбросов с кислотного накопителя местного предприятия «Титан» (до аннексии имел название «Крымский Титан»). Скрин ветки местного паблика «Жизнь Армянска» опубликовал блогер Крымский бандеровец.

Судя по записям пользователей, местные жители массово жалуются на ухудшение экологической ситуации «властям», однако те не реагируют на обращения.

Один из участников дискуссии вспомнил о приезде в город «главы Госсовета Крыма» Сергея Аксенова, который решил продемонстировать отсутствие опасности, съев на камеру помидор якобы с грядки в Армянске.

«Помидоры краснодарские, может, ему и надо там баллотироваться, где никто не знает», — возразила пользователь Вик Крым.

«Сегодня около 3 часов ночи воняло. И еще, прогуливаясь по городу, обратите внимание что снова опавшие желтые листья и растения засыхают. Так же, как и в том году», — пишет Ольга Скрипниченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жители Армянска испытывают нехватку банальной питьевой воды, при этом «власти» Крыма пытаются заменить ее при помощи выкачивания подземных вод и переработки канализационных стоков. В Украине же заявили, что предложат России восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал только в обмен на деоккупацию северной части аннексированного полуострова.

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