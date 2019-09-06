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Идеальные выходные: какая погода ждет украинцев 7 и 8 сентября
В субботу и воскресенье, 7 и 8 сентября, практически на всей территории Украины установится «идеальная погода». Понижение температуры и грозовые дожди ожидаются в западных регионах страны.
«На выходных, 7−8 сентября, в Украине — идеальная погода. Ну, почти. Потому что украинцы и в раю будут жаловаться на неблагоприятную синоптическую райскую ситуацию, высокие тарифы для полива райских цветов, недостаточное количество парковок для раемобилей и неправильную организацию расположения птиц на Эдемских кущах», — иронизирует синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозам, в субботу и воскресенье в Украине будет преимущественно сухо и солнечно. В то же время атмосферный фронт обусловит понижение температуры воздуха и грозовые дожди в западных областях.
В субботу, 7 сентября, температура воздуха ожидается на уровне + 23 + 29 градусов, а в воскресенье, 8 сентября, на пару градусов выше. В западных областях похолодает до + 19 + 23 градусов.
В Киеве 7−8 сентября осадки маловероятны. Днем ожидается + 24 + 27 градусов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе в Киеве был зафиксирован температурный максимум 2019 года — 35 градусов выше нуля по Цельсию. Такая температура была зарегистрирована после полудня 13 августа.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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