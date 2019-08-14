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Назван самый жаркий день года в Киеве
В Киеве зафиксирован температурный максимум 2019 года — 35 градусов выше нуля по Цельсию. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Такая температура была зарегистрирована после полудня 13 августа.
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Тем не менее исторический температурный максимум побить не удалось — 13 августа 2010 года в Киеве было зафиксировано 36,6 градусов.
Напомним, 13 августа было жарко (плюс 30−35 градусов) в большинстве регионов Украины, исключением стали западные регионы, где температура составила 24−28 градусов.
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