Общество и люди

Синоптик рассказала, где в выходные пойдут дожди и похолодает

В пятницу, 6 сентября, в Украине, в основном, будет комфортная и сухая погода.

Впрочем, по словам синоптика Натальи Диденко, небольшие дожди возможны на северо-востоке и на крайнем западе Украины.

«Днем в Украине ожидается в пределах + 23 + 29 градусов, на Западе + 20 + 24 градуса. В Киеве в пятницу будет без осадков, температура ночью +11−13°, днем +23−25°. Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с дуновениями северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха», — прогнозирует синоптик.

По ее прогнозам, погода в выходные дни — 7 и 8 сентября — без особых изменений. «Только в воскресенье на западе пойдут грозовые дожди и похолодает. Работа, отдых, кутеж, встречи — все в радость благодаря погоде. Главное, ценить эту осеннюю роскошь и не поддаваться безобразным мыслям. Все равно у нас все будет по-нашему», — обещает Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на несколько дней «Жара еще вернется: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни (карты)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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