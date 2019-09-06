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Украина

Wizz Air предупредила о задержках рейсов 7 и 8 сентября: что происходит

16:10 6 сентября 2019 73
Wizz Air
Инф. «ФАКТОВ»

Лоукостер Wizz Air, ранее объявивший об отмене части рейсов из Киева, предупредил о возможных задержках рейсов в ближайшие выходные дни — 7 и 8 августа.

Как сообщает «РБК-Украина», в ближайший уик-энд прогнозируется самая высокая в 2019 году загруженность воздушного пространства Евросоюза.

Пассажиров просят проверять расписание рейсов на сайтах и загодя приезжать в аэропорты. «Ситуация не подлежит влиянию авиакомпании, но Wizz Air будет делать все возможное, чтобы минимизировать любые задержки», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале ноября 2019 года Wizz Air планирует запустит из Одессы шесть новых рейсов в города Германии, Польши, Венгрии и Словакии.

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