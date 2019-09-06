Мир

Для суда это ничего не изменит: в Bellingcat сделали неожиданное заявление об освобождении Цемаха

Освобождение из-под стражи подозреваемого Владимира Цемаха не будет иметь значения для будущего суда над виновными в крушении малайзийского «Боинга» в 2014 году. С таким заявлением выступил представитель международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев.

Цемаха считают одним из участников транспортировки установки «Бук», из которой был сбит пассажирский лайнер. Но в группе Bellingcat считают, что у следствия и без Цемаха достаточно доказательств, чтобы вынести приговор.

«С точки зрения доказательной базы, ничего особо не изменится. Международная следственная группа накопила так много объективных доказательств, доказывающих причастность России, что для суда это (освобождение) ничего не изменит… На процессе будет достаточно легитимных доказательств, чтобы судья вынес объективный приговор», — заявил Грозев в комментарии проекту Радио Свобода.

Расследователь также уверен, что требования России выдать ей Цемаха будет еще одним доказательством причастности упомянутого гражданина к сбиванию самолета.

Напомним, так называемый «начальник ПВО «ДНР» Владимир Цемах признавался на видео, что именно он прятал «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг». В ходе спецоперации СБУ Цемах был задержан и вывезен на подконтрольную Украине территорию. В России тем временем «подчистили» видеодоказательства причастности Цемаха к крушению лайнера.

5 сентября суд отпустил Цемаха под личное обязательство и разрешил ему вернуться по месту жительства — то есть на неподконтрольные территории. В международном волонтерском сообществе InformNapalm опасаются, что в Украине Цемаха больше не увидят.

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