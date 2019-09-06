Украина

5-летний сын остался без отца: названо имя бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе

Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего 5 сентября на Донбассе от пули вражеского снайпера. Обстрел оборвал жизнь сержанта Михаила Ткачишина из Херсонской области, гранатометчика 53-й бригады ВСУ.

31-летний сержант Ткачишин выполнял боевую задачу в районе проведения операции Объединенных сил. Вражеский обстрел начался вечером 5 сентября около 20.30. Погиб Ткачишин в районе Горловки Донецкой области.

В Херсонской облгосадминистрации уточнили, что у Михаила остался пятилетний сын и родители.

Напомним, на Донбассе с начала российской агрессии погибли 14 тысяч человек. Число жертв включает как погибших военных, так и гражданских лиц.

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