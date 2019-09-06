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5-летний сын остался без отца: названо имя бойца ВСУ, погибшего от пули снайпера на Донбассе
Стало известно имя бойца ВСУ, погибшего 5 сентября на Донбассе от пули вражеского снайпера. Обстрел оборвал жизнь сержанта Михаила Ткачишина из Херсонской области, гранатометчика 53-й бригады ВСУ.
31-летний сержант Ткачишин выполнял боевую задачу в районе проведения операции Объединенных сил. Вражеский обстрел начался вечером 5 сентября около 20.30. Погиб Ткачишин в районе Горловки Донецкой области.
В Херсонской облгосадминистрации уточнили, что у Михаила остался пятилетний сын и родители.
Напомним, на Донбассе с начала российской агрессии погибли 14 тысяч человек. Число жертв включает как погибших военных, так и гражданских лиц.
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