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Пожар на судне в Германии: погиб член украино-российского экипажа
В результате произошедшей в пятницу аварии грузового судна Kelly на Эльбе в Германии один человек погиб, а двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Германскую службу расследования аварий на море.
В сообщении отмечается, что экипаж судна состоит из 11 россиян и двух украинцев.
«Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев», — отметил представитель ведомства.
По предварительным данным, в машинном отделении судна, следовавшего в Калининград из Роттердама под флагом Мальты, во второй половине дня возник пожар. В заявлении службы подчеркивается, что погибший и пострадавшие — члены экипажа.
Двое членов экипажа получили сильные ожоги и были доставлены на спасательных вертолетах в специальную клинику Гамбурга. Инцидент произошел недалеко от города Оттерндорф (федеральная земля Нижняя Саксония).
Как рассказал агентству представитель службы расследования аварий на море, сейчас судно транспортируют в безопасное место. Впоследствии оно будет отбуксировано в порт Брунсбюттеля.
Расследование инцидента находится в зоне ответственности водной полиции Гамбурга.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле у берегов Мавритании огонь охватил рыболовецкое судно «Иван Голубец», среди членов которого большинство составляли украинцы.
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