Шоу-бизнес

Клип о том, как Киркоров грабит музей в Питере собрал за день более миллиона просмотров в Сети (видео)

В среду, 4 сентября, поп-король России Филипп Киркоров выпустил яркий клип на песню «Лунный гость», который всего за 40 часов собрал на YouTube-канале GUTSERIEV MEDIA более миллиона просмотров.

К удивлению многих, в ролике длительностью чуть более 7 минут Киркоров предстает в образе самого себя — «короля» российской эстрады, человека, которого все знают.

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При этом он рассказывает и о своей второй жизни — хитроумного преступника, который совершает самые дерзкие ограбления.

Вместе с подельниками Филипп грабит Русский музей в Санкт-Петербурге. Уйдя от погони по каналам северной столицы, преступники добираются до порта и расстаются. С огромным голубым бриллиантом в кармане Филипп возвращается в свою привычную жизнь, где он одет в яркую одежду и носит корону на голове.

«Примечательно, что за лиричность самой песни, написанной Михаилом Гуцериевым, и отсутствие явных глупостей в сюжете клипа его похвалили даже те, кто раньше клипы Киркорова смотреть не любил», — пишут критики в Сети.

«Неплохая песня по сравнению со «Стеснение пропало», «Цвет настроения синий» и «Ибицей», «Киркорова срочно в Голливуд! К Сталлоне в «Неудержимые 4», — отмечают пользователи.

При этом благосклонную оценку клипу готовы дать даже серьезные критики. Так, один из них в комментарии «ТелеПро» заявил, что клип удивителен тем, что отходит от такого «тренда» последних месяцев, как «хайповость». К числу таких роликов эксперт причисляет «Зацепила» и «Алкоголичка» Пирожкова, «Лайкер» Ольги Бузовой и ряд других.

С «Лунным гостем» Филипп чуть отошел от подобных веяний, считает эксперт, и всё равно не прогадал.

Действительно, к моменту написания новости — пяти утра в субботу — клип набрал уже 1 млн 200 тысяч просмотров и почти пять тысяч лайков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Филипп Киркоров часто становится героем светских хроник не только благодаря своему творчеству, но и скандальным выходам. Так, в августе он попал в новости шоу-бизнеса по причине того, что обматерил организаторов «Новой волны».

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