Киркоров обматерил организаторов "Новой волны": скандальное видео

Шоу-бизнес

Российский исполнитель Филипп Киркоров, которому пророчат скорую женитьбу, обматерил организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи.

Скандальное видео, на котором «король российской эстрады» предупреждает организаторов, что пока он не отрепетирует, ничего на сцене происходить не будет.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!

Это же видео на YouTube-канале.

«Филя жжет», — смеется автор видео. Интересно, что пользователи сети попытались защитить артиста, отмечая, «что все это рабочие моменты» и «нельзя такое сливать в сеть».

Отметим, что репетировал Киркоров премьеру песни «Лунный гость».

Кстати, на «Новой волне» у Киркорова были любимицы, которых он не материл. Это украинский дуэт ANNA MARIA, который решил «представлять страну» на конкурсе в России, игнорируя возмущение соотечественников.



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