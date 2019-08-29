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Киркоров обматерил организаторов "Новой волны": скандальное видео
Российский исполнитель Филипп Киркоров, которому пророчат скорую женитьбу, обматерил организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи.
Скандальное видео, на котором «король российской эстрады» предупреждает организаторов, что пока он не отрепетирует, ничего на сцене происходить не будет.
Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика!
Вот такая репитиция Филиппа Киркорова @fkirkorov на «Новой Волне 2019» в Сочи. Мат, мат и еще раз мат. Думаю многие таким его не видели. ⠀ #киркоров#новаяволна2019#филиппкиркоров#новаяволна#новаяволнасочи#филиппкиркоров2019#киркоров2019#новаяволнакиркоров#sochi#sochi2019#сочи2019
Это же видео на YouTube-канале.
«Филя жжет», — смеется автор видео. Интересно, что пользователи сети попытались защитить артиста, отмечая, «что все это рабочие моменты» и «нельзя такое сливать в сеть».
Отметим, что репетировал Киркоров премьеру песни «Лунный гость».
Кстати, на «Новой волне» у Киркорова были любимицы, которых он не материл. Это украинский дуэт ANNA MARIA, который решил «представлять страну» на конкурсе в России, игнорируя возмущение соотечественников.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».