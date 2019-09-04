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«Трикотажная анаконда»: Киркорова высмеяли за нелепый вид (фото)
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров прослыл настоящим модником в звездной тусовке из-за привычки постоянно менять наряды и часто выбирать одежду кричащего цвета. В то же время далекому от шоу-бизнеса человеку одеяния артиста кажутся нелепыми и безвкусными, пишет издание «Дни.ру».
Издание напоминает, что певец сам не отрицает того факта, что помешан на вещах. Модную и дорогую одежду артист скупает тоннами. В загородном особняке Филиппа Киркорова гардеробная занимает 450 метров. Также есть отдельная комната для аксессуаров и обуви — ее у вокалиста целый склад — около пяти тысяч пар.
«Я шопоголик. Началось это очень давно. Не знаю, как избавиться. Уговариваю себя, что этого требует профессия, что ты не можешь появиться в одном и том же два раза», — сказал Киркоров в одном из интервью.
При этом наряды у звезды недешевые. Филипп как-то показывал телеведущей Ксении Собчак пиджаки, которые стоят целое состояние: хлопковый от японского бренда Undercover за 179 800 рублей и расшитые вручную от итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбаны стоимостью 20 и 50 тысяч евро.
Но, опять-таки, обыватели яркие образы Филиппа Киркорова ругают. Видимо, не понимают врачи, учителя и полицейские в модных новинках, да и куда уж нам, если один пиджак поп-короля стоит в лучшем случае как четыре зарплаты. Обычные граждане такие наряды даже в руках не держали. Так произошло и с последним снимком, который певец опубликовал в своем аккаунте.
«Киркоров одел советский ковер», «Господи, что за наряд?», «Интересно будет увидеть его в НОРМАЛЬНОЙ МУЖСКОЙ одежде», «Трикотажная анаконда», «Пэчворк фил», «А папа опять в ковре», «Городской сумасшедший», «Длинная бородатая бабища похитила детей», — потешаются над Филиппом Киркоровым пользователи в Сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Филипп Киркоров попал в еще один скандал в городе Сочи: недовольная знаменитость обматерила организаторов конкурса «Новая волна». В Сеть попало скандальное видео, на котором «король российской эстрады» предупреждает организаторов, что пока он не отрепетирует, ничего на сцене происходить не будет.
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