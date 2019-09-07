Украина

Пенсионеров проверят без их ведома: стало известно о коварных планах «слуг народа» по обработке персональных данных

В ближайшее время Кабмин может получить полный доступ к детальной информации обо всех пенсионерах, субсидантах и других получателей помощи от государства. Проект закона, предусматривающий расширенные права для специального органа при Кабмине, ответственного за мониторинг и верификацию соцвыплат, включая пенсии и прочие льготы, внесли в парламент депутаты пропрезидентской «Слуги народа», пишет UBR.

Во многом рамочный документ, описывающий общие принципы функционирования надзорного ведомства, предлагает внести ряд значительных изменений в действующее законодательство, чтобы обеспечить широкий и беспрепятственный доступ чиновников к информации об украинцах.

Если документ будет принят в нынешнем виде, они смогут получать:

Данные из государственного демографического реестра.

Информацию о банковских счетах, движении средств и по ним и остатках. Причем без письменного запроса, как это было предусмотрено прежде.

Информацию о пересечении границы Украины из реестра Госпогранслужбы.

Данные из реестра актов гражданского состояния.

Реестра избирателей.

Реестра недвижимости.

Реестра юридических лиц и ФЛП.

При этом отдельным пунктом законотворцы выписали положение, согласно которому специальный верификационный орган избавляется от обязательства запрашивать разрешение у граждан на обработку их персональных данных.

Сам законопроект также предусматривает создание автоматизированной системы, которая на основе собранного массива данных будет не только обрабатывать новые заявки от получателей госпомощи, но также осуществлять ретроспективный мониторинг (за последние 3 года, когда человек получал выплаты), а также текущую верификацию (регулярную проверку получателей).

Документ пока носит статус законопроекта и наверняка будет дорабатываться. Однако тянуть с его принятием нардепы явно не намерены. Да и на подготовку всех необходимых изменений Кабмину законодатели дают не так много времени — новый порядок должен заработать спустя 3 месяца после принятия в Раде.

Исключение сделано только для самой технологичной части документа: с 1 июля 2021 года украинцы, по задумке авторов, смогут мгновенно получать ответ от социальных служб относительно их права получать госпомощь. К тому времени в стране должна заработать автоматическая аналитическая электронная система, которая мгновенно будет предоставлять ответ заявителю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2020-го Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, после чего пенсии украинцев снова пересчитают. «Общего» повышения выплат не будет, размер прибавки будет рассчитываться индивидуально для каждого получателя.

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