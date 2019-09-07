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Шоу-бизнес

«Это не слух»: Анастасия Заворотнюк решила ответить на вопросы о раке и своем здоровье

15:14 7 сентября 2019 133
Няня Вика
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, у которой подозревают рак мозга, решила прервать молчание и ответить на все вопросы о своем здоровье.

Об этом сообщил концертный директор артистки Стас Христов, передает издание Nation News.

По его словам, Анастасия даст интервью в эфире одного из центральных телеканалов.

«Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать», — сказал он.

Отметим, что журналисты связались с актрисой и спросили ее о болезни, она не стала отрицать предполагаемый диагноз, но и не подтвердила его, подчеркнув, что плохо себя чувствует.

А ранее представитель актрисы заявил, что она занимается оформлением гражданства США своим детям.

Напомним, что не так давно Заворотнюк родила дочь.

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