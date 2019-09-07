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Под Киевом поймали банду наглых воров (фото)
Полиция Киевской области задержала очередную группу воров, которые промышляли на дачных участках в Васильковском районе. Ранее под Киевом задержали банду воров, которая специализировалась на кражах в «элитных» домах.
Как сообщил в Facebook начальник областного главка полиции Андрей Небитов, злоумышленники проникали в дома, пока их хозяева отсутствовали и выносили оттуда все, что попадало под руку.
Похищенное сдавали в ломбард.
По словам Небитова, Васильковская полиция установила и задержала злоумышленников.
Во время обысков, кроме вещественных доказательств по дачным кражам, у них изъято еще и оружие и наркотики.
Полицейский отметил, что задержанных подозревают в 18 эпизодах проникновения в дома.
Небитов призвал всех, кто стал жертвой преступления, обращаться в полицию и сообщать об этом.
«Это не гарантирует быстрого раскрытия, но обеспечивает учет преступления и получения следов и вещественных доказательств! …скрытое преступление и несообщение о нем дает возможность злоумышленникам избежать справедливого наказания и в дальнейшем совершать аналогичные незаконные действия», — напомнил он.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании в Киеве воров-барсеточников.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!