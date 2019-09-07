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Хабиб – Порье: онлайн видеотрансляция чемпионского боя UFC
В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдет бой за полноценный чемпионский пояс UFC в легком весе между действующим обладателем титула россиянином Хабибом Нурмагомедовым (27 побед, ни одного поражения) и временным чемпионом американцем Дастином Порье (25 побед, 5 поражений).
За видеотрансляцией чемпионского поединка (ориентировочное начало — в 23:00 по киевскому времени) в прямом эфире можно следить в этой новости.
Напомним, что для Нурмагомедова этот поединок станет первым за 11 месяцев — россиянин отбывал 9-месячную дисквалификацию за драку после боя с Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018-го. Что касается Порье, то свой временный титул американец завоевал в апреле нынешнего года, победив единым решением судей своего соотечественника Макса Холлоуэя.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ЧЕМПИОНСКОГО БОЯ ХАБИБ — ПОРЬЕ
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойцы едва вложились в весовой лимит на церемонии взвешивания.
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