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Появились тревожные данные о состоянии освобожденного Клыха
Одного из вернувшихся в Украину политузников Кремля Станислава Клыха во время осмотра врачей увезли в реанимацию в киевской больнице «Феофания». Об этом журналистам сообщила Ольга Афанасьева, мать освобожденного из РФ в 2016 году украинца Геннадия Афанасьева, которая активно занимается общественной деятельностью.
«…Состояние у Стаса Клыха очень плохое, про остальных пока не знаю… Клыха увезли в реанимационное отделение», — рассказала она.
Клых в аэропорту «Борисполь»
Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994−1995 годов.
Во время «следствия» к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.
В 2017 году к Клыху применили принудительное психиатрическое лечение по решению руководства российской тюрьмы, где его содержали.
11 августа, возле генконсульства Российской Федерации в Одессе прошла акция, приуроченная к пятой годовщине незаконного решения суда, приговорившего украинца Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы.
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