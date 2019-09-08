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Хабиб – Порье: видео нокаута в чемпионском бою
В субботу, 7 сентября, в Абу-Даби прошел бой за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым (28 побед, ни одного поражения) и американцем Дастином Порье (25 побед, 6 поражений).
Несмотря на длительную паузу в выступлениях, связанную с дисквалификацией, Хабиб показал, что отлично подготовился к поединку. У Порье за три раунда, которые продолжался бой, прошло лишь несколько неплохих ударов, при этом Нурмагомедов пару раз был близок к досрочной победе. И россиянин таки добился ее в третьем раунде, когда провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
В итоге, Хабиб отметил возвращение в октагон эффектной победой и продлил свою впечатляющую выигрышную серию в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) до 28-ми поединков. К слову, на вопрос о том, стоит ли ожидать его боя с Тони Фергюсоном, россиянин не ответил, сказав лишь, что сейчас хотел бы просто отдохнуть.
Напомним, «ФАКТЫ» проводили онлайн-трансляцию чемпионского боя между Хабибом и Порье.
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