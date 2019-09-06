Меган Маркл улетела в Нью-Йорк, оставив мужа и сына

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Меган Маркл, которая мечтает перебраться в США, покинула Британию. Как сообщает издание Daily Mail, она улетела в Нью-Йорк, где посетила Открытый чемпионат США по теннису (US Open). Она посетила полуфинальный матч Серены Уильямс и украинки Элины Свитолиной. Меган и Серену связывает близкая дружба, и она хотела поддержать подругу. Ранее она также болела за Серену на Уимблдоне.

Меган, принявшая решение лететь в последнюю минуту, прибыла в США коммерческим рейсом — после того, как в их с Гарри адрес прозвучала острая критика в связи с использованием частных самолетов. Ее сопровождали лишь охранники. Судя по всему, Меган, отвергнувшая ранее приглашение в гости к королеве в Балморал, решила немного развеяться перед окончанием декретного отпуска и прибыла в Америку одна, оставив мужа Гарри и их четырехмесячного малыша Арчи дома. По предварительным данным, она проведет в США весь уикэнд.

Это первая поездка герцогини Сассекскской в Нью-Йорк с февраля прошлого года, когда ее подруги устроили там для нее роскошную вечеринку в честь будущего рождения ее первенца. Тогда беременная Меган слетала туда и обратно частным самолетом. Поездку, по слухам, организовали для нее Джордж и Амаль Клуни.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», принц Гарри попытался оправдаться за «лицемерное» использование частных самолеты, но его поймали на лжи.

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