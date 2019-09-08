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Курортный Сочи засыпало первым снегом: в сети показали видео

7:39 8 сентября 2019 308
снег в Сочи
Инф. «ФАКТОВ»

В Сочи (Россия) выпал первый снег.

В субботу, 7 сентября, отдыхающие на курорте «Горки Город» увидели побелевшие дороги, деревья и крыши. Самым сильным снег был утром. Однако довольно быстро все снежинки растаяли. И вечером о нем все только вспоминали.

Курорт расположен на отметке 2050 метров над уровнем моря. Отмечается, что снег здесь выпал на месяц раньше, чем в прошлом году.

Напомним, в конце августа первый снег наблюдали на базе отдыха в Лумшорах в Закарпатской области.

Особенно часто этим летом радовала снежным покровом гора Поп Иван Черногорский в Карпатах. Здесь снег видели в конце мая и начале июля. А в начале августа в сети появилось фото осадков под Киевом, которые приняли за снег.

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