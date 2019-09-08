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Считали себя безнаказанными: в сети рассказали о неудаче боевиков на Донбассе (фото)
Украинские военные уничтожили очередной опорный пункт боевиков на Донбассе. Ранее в ответ на обстрел боевиками мирных кварталов Водяного (Донецкая область) ВСУ уничтожили позицию российско-оккупационных войск, откуда велся огонь.
О том, как украинцы наказали российских наемников рассказал волонтер Роман Доник. По его словам, уничтоженную позицию боевики раньше укрепили бетонными плитами и оттуда постоянно обстреливали украинцев.
«На одном участке фронта, ордынцы решили, что если у них позиция укреплена бетонными плитами, то они могут позволить себе безнаказанно обстреливать наши позиции. Наши им не поверили и решили проверить. Оказалось, что правильно сделали, когда не поверили», — пишет Доник.
Где именно это произошло, не сообщается.
Напомним, в начале сентября украинские военные Операции объединенных сил вынудили боевиков оставить несколько своих передовых позиций в районе пригорода оккупированной Горловки и отойти в тыл. Несколькими днями раньше в этом же районе военнослужащие полка Нацгвардии «Азов» в ответ на провокации со стороны боевиков в коротком бою уничтожили 4 российских наемников и одного тяжело раненного взяли в плен.
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