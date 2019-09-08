Думал, будут избивать: Гриб рассказал о возвращении в Украину

Украина

Бывший узник Кремля 21-летний Павел Гриб, который 7 сентября в рамках обмена вернулся в Украину, в интервью УНИАН рассказал о последних днях в российской тюрьме и о том, как долго ждал возвращения на родину.

По словам Гриба, он верил, что обмен пленными между Киевом и Москвой обязательно произойдет.

«Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин того, что этого не произойдет, не было. Два года и две недели ждал обмена. Я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО № 2», — рассказал Гриб изданию.

Парень отметил, что в Москву его перевезли 16 августа и просили написать прошение о помиловании. Молодой человек отказался. После этого его отправили в одиночную камеру, не дали мыло, не разрешили переодеться.

«Из развлечений — только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость. Книгу на следующий день дали, фантастику „Метро 2033“ (описывает жизнь людей в московской подземке после ядерной войны, — ред.). Затем были еще книги, рисовал рисунки — всякие узоры. Делать было нечего — начал рисовать, чтобы подарить друзьям, когда вернусь», — рассказал Гриб.

Через три недели пленника разбудили посреди ночи и сказали собирать вещи. В это время он услышал, как люди перекрикиваются «Слава Украине».

В коридоре было много охранников с флагом ФСБ. Заключенный подумал, что сейчас их начнут избивать.

«Нас было 35, их — более сорока. Ждали, ждали, ждали. Повели в автобус там уже был Сенцов. Я зашел, крикнул: „Слава Украине“, все ответили. Конвою было безразлично. Ехали в аэропорт мимо Кремля. Затем самолет», — рассказал Гриб.

По его словам, в ближайшее время он хочет отдохнуть и посмотреть новости.

Напомним, Павла Гриба задержали российские силовики в августе 2017 года в белорусском Гомеле, куда парень поехал на встречу с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Гриба вывезли на территорию России, где задержали и судили, обвинив в терроризме.

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