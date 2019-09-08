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Выбросили ребенка из окна: в сети рассказали об опасных развлечениях детей под Днепром
В Каменском (Днепропетровская область) подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания. Ранее под Харьковом пьяный отец выбросил из окна 4 этажа пятилетнего сына.
Инцидент под Днепром произошел около 18:30 часов 7 сентября в заброшенном детском садике на 5 микрорайоне Каменского. Об этом в группе «Типичный Днепродзержинск» в Facebook сообщила Владислава Запорожец, которая живет рядом с недостроем.
Женщина пишет, что увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и «скорую». По ее словам, это не первый случай, когда ей приходится вызывать полицию из-за «проблем» с детьми, облюбовавшими здание заброшенного садика.
Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают всех участников конфликта.
О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. По словам свидетелей, у него незначительные травмы.
Под постом появились сочувствующие и гневные комментарии.
Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных случаях. В Николаеве пожилую женщину сбросил с балкона седьмого этажа ее пьяный сын. Жуткая история произошла в российском городе Красноярске, где мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою шестимесячную дочку. От полученных травм девочка скончалась. В Уфе мать выбросила двухгодовалую девочку с 9 этажа, затем сама выпрыгнула вслед за ней.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!