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Происшествия

Выбросили ребенка из окна: в сети рассказали об опасных развлечениях детей под Днепром

13:48 8 сентября 2019 396
недострой
Инф. «ФАКТОВ»

В Каменском (Днепропетровская область) подростки выбросили своего сверстника из окна недостроенного здания. Ранее под Харьковом пьяный отец выбросил из окна 4 этажа пятилетнего сына.

Инцидент под Днепром произошел около 18:30 часов 7 сентября в заброшенном детском садике на 5 микрорайоне Каменского. Об этом в группе «Типичный Днепродзержинск» в Facebook сообщила Владислава Запорожец, которая живет рядом с недостроем.

Женщина пишет, что увидела, как парень упал со второго этажа, и тут же вызвала полицию и «скорую». По ее словам, это не первый случай, когда ей приходится вызывать полицию из-за «проблем» с детьми, облюбовавшими здание заброшенного садика.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту и устанавливают всех участников конфликта.

О состоянии пострадавшего пока ничего не известно. По словам свидетелей, у него незначительные травмы.

Под постом появились сочувствующие и гневные комментарии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о подобных случаях. В Николаеве пожилую женщину сбросил с балкона седьмого этажа ее пьяный сын. Жуткая история произошла в российском городе Красноярске, где мужчина выбросил из окна четвертого этажа свою шестимесячную дочку. От полученных травм девочка скончалась. В Уфе мать выбросила двухгодовалую девочку с 9 этажа, затем сама выпрыгнула вслед за ней.

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