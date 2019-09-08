Ураган "Дориан" обрушился на Канаду: видео стихии

Мир

Смертоносный ураган «Дориан», который уже несколько недель свирепствует в Соединенных Штатах, накрыл Канаду.

В провинциях Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда (Канада) около 500 тысяч людей остались без света из-за последствий урагана. Порывы ветра достигали 43 м/с.

В городах Канады — сотни поваленных деревьев и сорванные крыши домов. Высота волн на побережье при прохождении стихии достигает 15 метров.

Another view of the Halifax Harbour as #Dorian2019 moves in. Video posted about two hours ago online by Joe Comeau. @CTVAtlantic #YHZ pic.twitter.com/7GZ9Xw1bur — Ceilidh Millar CTV (@CeilidhMillar) September 7, 2019

В Галифаксе (провинция Новая Шотландия) порывы ветра повалили большой строительный кран, который обрушился на строящийся дом. О жертвах и пострадавших пока информации нет.

В Канаде «Дориану» присвоена пока вторая категория из пяти возможных.

Watch as Dorian's winds send a crane crashing down in Halifax https://t.co/mr4w49v4t3 pic.twitter.com/MwRoL3472c — CTV News (@CTVNews) September 8, 2019

Напомним, в США Национальный центр по наблюдению за ураганами присвоил стихии пятую категорию мощности, а его специалисты назвали ураган самым сильным в современной истории в этом регионе.

По данным газеты The Washington Post, «Дориан» делит первое место по силе удара с «Ураганом Дня труда», который обрушился на Флориду 2 сентября 1935 года.

Свой первый удар «Дориан» нанес по Багамским островам, где погибли пять человек.

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