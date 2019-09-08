- 15:00 "До Нового года поработаем — и все": в сети появилось любопытное видео с Зеленским и Богданом
- 14:32 Появились новые сведения о состоянии освобожденных из кремлевского плена украинцев
- 14:08 Ураган "Дориан" обрушился на Канаду: видео стихии
- 13:48 Выбросили ребенка из окна: в сети рассказали об опасных развлечениях детей под Днепром
- 13:23 Страшное ДТП на оккупированном Донбассе: пятеро погибших, в том числе ребенок
- 13:04 "Не вижу других кандидатов": Гурцкая поддержала единоросса в Москве, сеть кипит
- 12:52 Думал, будут избивать: Гриб рассказал о возвращении в Украину
- 12:44 «Бронируйте»: Конор бросил вызов Хабибу
- 12:33 Щеки шире каски: сеть насмешило фото Пушилина в окопе
- 12:14 Муж Наташи Королевой посмеялся над Игорем Николаевым
- 12:06 Украл телефон у продавца: наглый вор попался на камеры в киевском кафе
- 11:38 После концерта Винника в клубе перекрыли крышу
"До Нового года поработаем — и все": в сети появилось любопытное видео с Зеленским и Богданом
После обмена пленными в аэропорту «Борисполь» глава Офиса президента Андрей Богдан странной фразой отреагировал на поздравление президента Владимира Зеленского по поводу возвращения украинцев домой.
«Я же говорю: еще до Нового года поработаем — и все», — ответил президенту Богдан.
Видео опубликовано на канале «Hromadske» в YouTube. Ответ Богдана после 9 минуты.
Что именно имел ввиду глава ОП, неизвестно. Возможно, это была шутка об эффективности работы команды президента.
Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.