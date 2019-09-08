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Украина

"До Нового года поработаем — и все": в сети появилось любопытное видео с Зеленским и Богданом

15:00 8 сентября 2019 23
Зеленский и Богдан
Инф. «ФАКТОВ»

После обмена пленными в аэропорту «Борисполь» глава Офиса президента Андрей Богдан странной фразой отреагировал на поздравление президента Владимира Зеленского по поводу возвращения украинцев домой.

«Я же говорю: еще до Нового года поработаем — и все», — ответил президенту Богдан.

Видео опубликовано на канале «Hromadske» в YouTube. Ответ Богдана после 9 минуты.

Что именно имел ввиду глава ОП, неизвестно. Возможно, это была шутка об эффективности работы команды президента.

Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».

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