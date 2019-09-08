Выдача Цемаха России: Луценко раскрыл важные детали

Политика

Допрос подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга над Донбассом в 2014 году Владимира Цемаха состоялся. Об этом в Facebook написал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положения Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых — заочно», — написал он.

По словам экс-генпрокурора, Кремль будет искусственно нагнетать чувство обиды среди голландцев.

«Конечно, эту карту обиды голландского общества (им же созданную) будет разыгрывать Путин и его подпевалы в Европе. Их цель — снять санкции ЕС против РФ, которые были введены именно после крушения МН17. Противодействие этому — задача высшего руководства государства и МИД», — написал Луценко.

Как писали «ФАКТЫ», руководство Нидерландов сожалеет, что Украина передала России в рамках обмена террориста «ДНР» Владимира Цемаха, который является важным свидетелем в деле о катастрофе малазийского «Боинга» рейса МН17. Об этом в открытом письме на имя президента и парламента Украины написал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

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