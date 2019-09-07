Украина выдала Цемаха России: выяснились важные детали

Политика

Боевика Владимира Цемаха, причастного к делу о катастрофе малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом, перед отправкой в Россию допросили следователи JIT. Об этом в аэропорту «Борисполь» сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи украинских пленных и заложников, прибывших из России.

«Допросили и не только перед возвращением. Я не буду называть фамилии европейских лидеров, с которыми мы проговорили время для всех следственных действий. Мы все это сделали. Все, что от нас попросили. Это было сложно. Я боялся, что из-за это может сорваться обмен», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, по словам главы СБУ Ивана Баканова, отсутствие в списках на обмен Цемаха «автоматически предусматривало прекращение переговоров с Россией».

«Могу согласиться с мнением экспертов, что требование Москвы включить Цемаха в свои списки является очередным подтверждение причастности РФ к крушению МН17», — добавил глава СБУ.

По словам Баканова, с Цемахом после задержания проводились следственные действия, все данные приобщены к материалам дела. Глава СБУ заверил, что Украина приложит все усилия для того, чтобы причастные к крушению МН17 были привлечены к ответственности.

Как сообщает The Insider, Голландия уже официально потребовала от России выдачи обвиняемого по делу о сбитом «Боинге» Владимира Цемаха.

Спикер российского МИДа Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого.

«Сначала надо определить его правовой статус, а этот вопрос комментирует не МИД, а Татьяна Москалькова. Когда его правовой статус будет определен — тогда обращайтесь к нам», — сказала она журналистам.

Как сообщали «ФАКТЫ», в субботу, 7 сентября, Украина и Россия провели масштабный обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернулись 24 моряка, захваченных россиянами в Керченском проливе, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух, Артур Панов, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие — всего 35 человек.

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