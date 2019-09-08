Карпюк рассказал о главном оружии Украины против России

Политика

В момент начала агрессии против Украины в 2014 году Россия планировала захватить весь юг страны, и единственное, что помешало оккупантам — единство украинцев. Об этом в аэропорту «Борисполь» заявил освобожденный узник Кремля Николай Карпюк.

«Представьте себе. Генерал-лейтенант ФСБ впервые мне эти слова сказал в апреле 2014 года, а потом трижды мне повторял: «Николай, вы думаете нам Донбасс нужен. Зачем он нам нужен, туда же немеряно денег надо вложить. Нам нужен юг Украины, Одесса, Николаев, Херсон и вообще мы забираем у вас левобережную Украину. Вот только до сих пор не решили, Киев забрать себе или отдать Западу. А это пусть запад забирает, пусть поляки забирают», — сказал Карпюк, сообщает InfoResist.

Бывший политзаключенный настаивает, что представитель страны-агрессора был искренен.

«Это был реальный план, я видел по его глазам. Это был реальный план, но почему он не получился. Они рассчитывали на развал Украины. Вы это не допустили. Единственное оружие, которое противопоставили это ваше единство. И если мы будем и дальше проявлять единство и солидарность — ничего у них не выйдет, а у нас все получится», — резюмировал Карпюк.

Как писали «ФАКТЫ», ранее другой недавний политзаключенный, режиссер Олег Сенцов заявил, что даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается и что до победы еще очень далеко.

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