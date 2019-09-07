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Украина

Враг сдаваться не собирается: Сенцов сделал первое заявление после обмена

17:43 7 сентября 2019 415
Сенцов
Инф. «ФАКТОВ»

Политузник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов после пяти лет российских тюрем вернулся в Украину. Он рад освобождению и надеется, что остальные украинцы, которых удерживают в России и подвалах боевиков «ДНР» и «ЛНР», также в скором времени смогут вернуться к своим родным.

«Всем добрый день. Он действительно добрый. Мы с парнями очень рады очутиться на родной земле. Хочется сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам и нашим семьям. Которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко», — сказал Сенцов во время встречи в аэропорту «Борисполь».

Более подробно об украинском режиссере Сенцове можно прочесть в материале: «Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова».

О сегодняшнем обмене читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украина и Россия провели обмен: все подробности, фото, видео».

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