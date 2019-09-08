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Происшествия

Рецидивисты ограбили 7-летнюю девочку под Днепром: детали жуткого происшествия (фото)

20:03 8 сентября 2019 45
Ограбление
Инф. «ФАКТОВ»

Под Днепром рецидивисты напали и ограбили 7-летнюю девочку. Они украли у нее золотую сережку. Об этом сообщили в Национальной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел в Каменском. Около четырех часов дня 6 сентября девочка пошла играть во двор, и на первом этаже на нее напала парочка грабителей. Преступники схватили ребенка в подъезде дома и сняли украшение с уха.

Когда злоумышленники отобрали сережку, они бросились наутек. Девочка закричала, и ее крестный отец бросился догонять злоумышленников. Мужчине удалось поймать воровку, но ее приятель скрылся. Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каменского оперативно смогли за полчаса установить местонахождение грабителя и задержать его.

Выяснилось, 29-летняя женщина уже была ранее судима за кражу, а ее спутник — 38-летний мужчина — имеет погашенную судимость. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как писали «ФАКТЫ», 8 апреля в электропоезде «Киев — Гребенка» мужчина 1985 года рождения изнасиловал 14-летнюю девочку. Преступник сначала ограбил ребенка. У девочки он забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем изнасиловал.

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