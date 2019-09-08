Настоящий сюжет для фильма: вскрылись новые детали блестящей операции по захвату Цемаха

Украина

Спецоперация по захвату подозреваемого в причастности к крушению малазийского Боинга Владимира Цемаха готовилась несколько месяцев и была осуществлена в стиле израильского «Моссада». Об этом пишет известный журналист Юрий Бутусов.

«Цемах проживал в Снежном, это было за 80 км от ближайших украинских позиций. Это было максимально дерзко и максимально рискованно — на оккупированной территории действует жесткий контрразведывательный режим, российские спецслужбы контролируют обстановку», — пишет он на портале Цензор.нет.

Бутусов обращает внимание, что ранее силовых захватов и вывоза террористов наши спецслужбы не проводили, а подозреваемые и свидетели выводились в Украину в результате разведывательных операций.

«Украинское руководство поставило задачу обеспечить задержание Цемаха живым любой ценой. Он был необходим для суда в Нидерландах по делу „Боинга“ МН-17, как единственный подозреваемый, которого сумело достать следствие», — пишет он.

Самым сложным в этой ситуации было доставить преступника через линию разграничения на подконтрольную Украине территорию. Цемаха решили не везти через блокпосты, чтобы случайно обман не был раскрыт. Был избран самый надежный вариант — переход линии фронта. Для этого вскоре после похищения Цемаха передали офицеру военной разведки, также нелегально выполнявшему задание на оккупированной территории.

«Этот молодой офицер в одиночку должен был провести Цемаха прямо через линию фронта, там, где враг этого никак не ожидал. Ночью. Вдвоем. Цемах был здоров, он должен был идти на своих ногах, без всяких наручников, чтобы никто ничего не заподозрил, поскольку их не могли не заметить. Трое — это уже рискованно, идти должны были вдвоем», — пишет Бутусов.

Идти им пришлось мимо позиций 100-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса РФ в районе оккупированного Донецка, в тех местах, где больше всего активны снайперы и где повсюду минные поля.

«И вот они пошли там, где было труднее всего предположить. Там, где днем и ночью до сих пор идут перестрелки. Сразу после преодоления позиций врага в „серой зоне“ Цемаха и военного разведчика должны были встречать, чтобы провести по ночным тропам и не попасть под огонь своих, не подорваться на наших минах», — продолжает журналист.

Это особо важное задание было доверено шести военным разведчикам 74-го отдельного разведывательного батальона — группе Александра Колодяжного. Колодяжный воевал на фронте уже пять лет, получил два тяжелых ранения, но каждый раз возвращался в строй. Он должен был проложить дорогу от вражеских позиций до наших.

«Офицер-разведчик и конвоируемый им террорист вышли к точке встречи, туда же подходила группа Колодяжного. Но тут прозвучал взрыв. Прокладывая маршрут выхода Александр Колодяжный подорвался на российской мине. К нему бросился напарник — и тут второй взрыв. Оба наших воина получили тяжелые ранения», — рассказывает Бутусов.

Разведгруппа все же продолжила выполнение боевой задачи. Они разминировали тропу, чтобы по ней можно было безопасно провести Цемаха.

«Произошла встреча. На помощь к месту взрыва ночью пошли те, кто ждал группу на позициях 24-й механизированной бригады. Офицер 24-й бригады и два добровольца „Правого сектора“ пошли на помощь без всяких команд. Они добрались до места взрыва и участвовали в эвакуации и выводе Цемаха, офицера разведки, раненых бойцов и их снаряжения», — продолжает журналист.

В это время русские открыли беспорядочный огонь, не понимая, что происходит.

«Цемах находился в крайне нервном состоянии, и тут он завопил: „Расстреляйте меня здесь! Я не пойду!“ Все это было в паре сотен метров от российских огневых позиций. Офицер 24-ки не церемонясь врезал Цемаху рукояткой пистолета, от которой на лбу террориста и остался хорошо заметный синяк, на который затем наклеили пластырь. Террорист сразу замолк и покорно пошел куда следует», — сообщил Бутусов.

Более подробно о захвате боевика Цемаха и подвиге украинских военных читайте в материале «ФАКТОВ»: «При захвате Цемаха погиб „киборг“, водрузивший флаг над Донецким аэропортом».

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