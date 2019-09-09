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Стало известно, кто покинул третий эфир "Танців з зірками"
Третий эфир популярного проекта «Танці з зірками» («1+1») был посвящен украинской теме. Тринадцать пар-участников вышли на паркет под отечественные хиты. На балконе всех участников поддерживала победительница «Танців з зірками», певица Наталья Могилевская. По результатам голосования жюри наивысшие оценки — 28 баллов — получила пара Анны Ризатдиновой и Александра Прохорова. Самые низкие баллы — Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина.
Во время зрительского голосования на паркете выступила Наталья Могилевская с хитом «У Києві осінь».
- После третьего эфира могу констатировать, что этот сезон проекта — самый сильный, — сказал «ФАКТАМ» судья шоу Влад Яма. — Многие участники показывают себя совершенно неожиданно. Наблюдать за ними с каждым эфиром все интереснее.
В зону риска попали пары: Серега и Аделина, Дзидзьо и Яна Цыбульская. В шоу осталась пара Дзидзьо и Яна Цыбульская. Проект покинули Серега и Аделина.
- Друзья, в Украине есть еще немало шоу, которым надо поднять рейтинг, — сказал Серега. — Мне пора!
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