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ГРУшники Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, мертвы, — СМИ
Российские спецназовцы Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в мае 2016 года обменяли на украинскую летчицу, ставшею затем народным депутатом Надежду Савченко, уже мертвы. Об этом заявил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.
«Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу — среди боевых потерь», — сказал он.
Как известно, ГРУшник Ерофеев был задержан вместе со своим коллегой Александровым 16 мая 2015 года в зоне боевых действий в Луганской области.
Во время допроса капитан Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил сержант Александров.
ГРУшники были осуждены к лишению свободы на 14 лет с конфискацией всего имущества. Впоследствии они стали участниками обмена и вернулись в РФ. В 2016 году тогдашний главный военных прокурор Анатолий Матиос заявлял, что в Киеве планировалось убийство российских военных Александрова и Ерофеева. Кроме того, российский журналист Саша Сотник также предупреждал, что военных могут ликвидировать в России.
Напомним, что в субботу, 7 сентября, в Украину из российского плена 7 сентября вернулось 35 человек, среди которых политические заключенные и 24 моряка.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Западе позитивно оценили обмен пленными между Украиной и Россией, считая его началом диалога между двумя странами. Так, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter, что очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях.
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