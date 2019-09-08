Украина

Обмен между Украиной и Россией: как отреагировали на Западе

В субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. На родину вернулись 35 наших соотечественников, в том числе военнопленные украинские моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух, Артур Панов, Николай Карпюк, Станислав Клых и другие.

На Западе позитивно оценили эту долгожданную акцию, считая ее началом диалога между двумя странами.

Так, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: «Очень рад видеть возвращение украинских моряков домой и обмен заключенными между Украиной и Россией. Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, восстановления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских соглашений».

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что обмен пленными между Россией и Украиной является началом восстановления конструктивного диалога, который должен быть продлен на следующих неделях. Об этом говорится в заявление канцелярии лидера Франции в Twitter.

В Twitter Макрон поприветствовал освобождение Олега Сенцова в рамках обмена и добавил, что Франция всегда была на стороне украинского режиссера.

Президент Евросовета Дональд Туск написал, что освобождение политзаключенного Олега Сенцова и украинских моряков наполняет его «чувством облегчения».

Президент США Дональд Трамп приветствовал обмен, назвав его, возможно, первым шагом к миру.

Вместе с тем, глава МИД Нидерландов Стеф Блок в открытом письме на имя президента и парламента страны выразил сожаление в том, что Украина в рамках обмена передала важного свидетеля по делу о катастрофе малазийского «Боинга» Владимира Цемаха России.

Глава МИДа Нидерландов считает, что Цемах был выдан РФ под давлением Москвы.

Он также отметил, что украинская власть отложила обмен на некоторое время, чтобы дать возможность прокуратуре допросить Цемаха.

Главный дипломат Нидерландов добавил, что по утверждению обвинения, выдача Цемаха не будет иметь никаких последствий для процесса по катастрофе рейса МН17, который начнется 9 марта 2020 года.

Напомним, после прибытия Цемаха в Москву, Нидерланды уже официально потребовали от России его выдачи.

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