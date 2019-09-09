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Знаменитое издание Le Figaro влипло в скандал из-за "российского" Киева: что произошло
Ежедневная французская газета Le Figaro опубликовала видео встречи украинских узников Кремля в аэропорту «Борисполь», на котором Киев «отнесен» к России. При этом Владимир Зеленский указан как президент Украины.
На ошибку обратило внимание издание «Буквы».
На записи президент Украины дает комментарий журналистам по поводу освобождения украинцев из российского плена.
В начале видео вверху появляется надпись: «Киев, Россия». Внизу картинки написано: «Владимир Зеленский — президент Украины».
«Фигаро» (фр. Le Figaro) — ежедневная французская газета, основанная в 1826 году. Название получила в честь Фигаро — героя пьес Бомарше. С его же пьесы «Свадьба Фигаро» взято девиз газеты, напечатанный непосредственно под ее названием: «Где нет свободы критики, там никакая похвала не может быть приятной».
Считается, что издание отражает точку зрения правых партий.
Отметим, многие иностранцы до сих пор называют бывшие республики распавшегося СССР Россией.
Недавно в Ростове-на-Дону (Россия) продавали глобусы, авторы которого «переместили» этот город на территорию Украины. Крым изобразили правильно — отметили его территорию желтым цветом, как и всю Украину. Глобус сделали в Китае.
После аннексии Россией украинского Крыма часто возникают скандалы с изображением полуострова.
Так, компания Google заявила, что для пользователей, находящихся на территории РФ, аннексированный Крым показывается как территория России. При этом на картах Google в других странах мира оккупированный полуостров адекватно обозначается как территория Украины.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..