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Вернули Крым и подарили Ростов: в России продают любопытный глобус (фото)
На рынок «Алмаз» в Ростове-на-Дону (Россия) поступил любопытный глобус, авторы которого «переместили» этот город на территорию Украины. Ранее посольство России в Великобритании, публикуя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об усилении НАТО, обнародовало карту мира, где аннексированный Крым указан как украинский.
Фото глобуса опубликовало издание «Блокнот». Помимо ляпа с Ростовом-на-Дону, производители «переместили» Севастополь из аннексированного Россией Крыма на территорию Кубани. А вот сам полуостров изобразили правильно — отметили его территорию желтым цветом, как и всю Украину. На коробке указана, что глобус сделали в Китае
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», карта пожаров, охвативший территорию России, визуально напоминает контуры аннексированного ею украинского Крыма. До начала тушения пожаров огонь охватил территорию 2,7 млн гектара. Приблизительно такую территорию занимает и полуостров.
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!