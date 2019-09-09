Происшествия

При пожаре в киевской многоэтажке погибла женщина: первые фото и видео с места ЧП

В воскресенье, 8 сентября в результате пожара в многоэтажке в Святошинском районе столицы погибла женщина. Напомним, ранее во время пожара в однокомнатной квартире в Николаеве удалось спастись 8-летней девочке.

Как сообщили в столичном главке ГосЧС, о пожаре на проспекте. Леся Курбаса, 5 А, стало известно в пять часов вечера. На ликвидации работали 9 единиц техники и 40 спасателей, которые вывели из задымленного здания около 30 жителей.

По информации «Вартових.Еспресо», огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже.

Свидетели увидели клубы дыма и побежали в квартиру, пытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли.

Когда на место приехали сотрудники ГосЧС, в доме обнаружили бездыханное тело женщины около 56 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в курортном Приморске Запорожской области, где горела местная электроподстанция. А также о пожаре на территории завода строительно-отделочных машин в Одессе.

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