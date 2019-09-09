25.00 / 25.25 27.50 / 27.75
Киев: +16
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

При пожаре в киевской многоэтажке погибла женщина: первые фото и видео с места ЧП

8:58 9 сентября 2019 14
дом и пожарные
Инф. «ФАКТОВ»

В воскресенье, 8 сентября в результате пожара в многоэтажке в Святошинском районе столицы погибла женщина. Напомним, ранее во время пожара в однокомнатной квартире в Николаеве удалось спастись 8-летней девочке.

Как сообщили в столичном главке ГосЧС, о пожаре на проспекте. Леся Курбаса, 5 А, стало известно в пять часов вечера. На ликвидации работали 9 единиц техники и 40 спасателей, которые вывели из задымленного здания около 30 жителей.

По информации «Вартових.Еспресо», огонь вспыхнул в квартире на девятом этаже.

Свидетели увидели клубы дыма и побежали в квартиру, пытались самостоятельно выбить дверь, однако из-за сильного задымления не смогли.

Когда на место приехали сотрудники ГосЧС, в доме обнаружили бездыханное тело женщины около 56 лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пожаре в курортном Приморске Запорожской области, где горела местная электроподстанция. А также о пожаре на территории завода строительно-отделочных машин в Одессе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер