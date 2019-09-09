Общество и люди

Засунул бутылку в шорты: в сеть попало видео находчивого вора в алкогольном отделе

В сеть выложили видео, на которое попал ушлый вор, орудовавший в одном из магазинов на улице Ревуцкого в Киеве. Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали кражу телефона баристы в одном из столичных кафе.

Видео кражи в алкогольном отделе супермаркета в социальных сетях разместил «Киев Оперативный». «Наверное, хотел себе что-то увеличить. Киев, Ревуцкого, 7в», — говорится в комментарии к видео, на котором видно, как молодой человек в отделе с алкогольной продукцией прячет в шорты бутылку, а вторую берет в руки и идет в сторону кассы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», похожий случай был зафиксирован и в магазине Харькова. Там воришка украл капсулы с моющим средством и спрятал их в трусы.





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