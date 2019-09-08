Украл телефон у продавца: наглый вор попался на камеры в киевском кафе (видео)

Происшествия

В субботу, 7 сентября, в Киеве вор украл мобильный телефон у девушки-барристы. Ранее в Киеве задержали банду из семи человек, которая обокрала туристку из Индии.

Об инциденте, произошедшем в кафе на улице Игоря Шамо, сообщает «Киев Оперативный». На съемке из камер наблюдения можно увидеть, как неизвестный мужчина в темной кофте с капюшом, надвинутым на лом, входит в кафе и с прилавка спокойно уносит мобильный телефон. В это время за прилавком не видно самого бармена. Судя по ролику, кража случилась около 9 часов вечера.

«На Игоря Шамо, 11, сегодня ночью зашел мужчина и украл мобильный телефон барриста. Может кто его узнает?», — подпись под видео.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Деснянском районе Киева задержали воровку, которая обокрала три магазина и пыталась убежать. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как уроженка Керчи в магазинах заходила в примерочные с вещами, а выходила уже без них. Камеры видеонаблюдения также зафиксировали воровку, которая вытащила мобильный телефон из детской коляски, пока мама расплачивалась за покупки.

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