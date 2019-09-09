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Испанец Надаль стал четырехкратным чемпионом US Open (фото, видео)
В воскресенье, 8 сентября, в Нью-Йорке прошел финал Открытого чемпионата США (US Open) — заключительного в нынешнем сезоне турнира «Большого шлема» с общим призовым фондом более 57 млн долларов.
В финальном матче встречались вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев, занимающий пятую строчку в мировом теннисном рейтинге. Ранее соперники пересекались на кортах лишь однажды, в августе нынешнего года в Монреале, и тогда Рафа обыграл соперника в двух сетах — 6:3, 6:0.
Легко складывадся для испанца и отчетный поединок. Внешне не прикладывая особых усилий, Надаль выиграл два первых сета, но Медведев смог выровнять ситуацию и довести матч до решающего пятого сета. Правда, там уже верх взял более опытный Рафа — итоговый счет 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца.
Отметим, что для Надаля эта победа на US Open стала четвертой в карьере — ранее он триумфовал на кортах Нью-Йорка в 2010-м, 2013-м и 2017-м. К слову, в целом это уже 19-я победа Рафы на турнирах «Большого шлема», и он вплотную приблизился к Федереру, у которого таких триумфов 20 в карьере. Добавим, что за свою победу испанец получил чек на 3,85 млн долларов, в то время как Медведев — на 1,9 млн в американской валюте.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легендарная Уильямс на глазах у Меган Маркл проиграла финал US Open.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.