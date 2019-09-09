- 11:34 Бойцы "Азова" заняли позиции боевиков возле Светлодарской дуги и нашли доказательства поставок снабжения из РФ
- 11:33 Вся в белом: чемпионка мира Дарья Белодид показала стройную фигуру на отдыхе в Испании
- 11:24 На курорте под Одессой иностранец проломил череп полицейскому: первые подробности инцидента
- 11:20 "Ничего страшного": Леся Никитюк посмеялась над платьем Беллы Хадид
- 11:17 Назло урагану «Дориан»: пара сыграла свадьбу на фоне разрушений, вызванных стихией
- 11:11 За жалобы на чиновников можно получить целое состояние: что известно о новой инициативе Зеленского
- 11:10 Во Франции от аномальной жары умерли полторы тысячи человек
- 10:48 В страшной аварии на Львовщине погибла супружеская пара: фото с места ДТП
- 10:38 В ООН выдвинули Украине требования по Крыму
- 10:28 Не звоню ему со словами: "Вова, как дела", — лидер "Бумбокса" рассказал об отношениях с Зеленским
- 10:28 В Одессе продавец популярного магазина публично призналась в любви к России: в сети волна гнева
- 10:18 Регину Тодоренко застукали в объятиях другого мужчины
Не звоню ему со словами: "Вова, как дела", — лидер "Бумбокса" рассказал об отношениях с Зеленским
Лидер популярной украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который недавно презентовал новую песню, рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Своими мыслями он поделился в беседе с журналистом сайта «Таблоид».
Певец отметил, что они с Зеленским знакомы, но пользоваться этим он не собирается.
«Нормальные отношения. Я не назову нас близкими друзьями, мы не дружили. Я не личного телефона президента Украине, не звоню ему с „Вова, как дела“? Так не бывает. Были знакомы, мы сотрудничали. У нас были острые какие-то моменты, были мягкие, классные, но теперь это не мой знакомый. И не ваш знакомый. Теперь это лицо, представляющее 40 000 000 людей, страну под названием Украина», — сказал Хлывнюк.
Он также подчеркнул, что не голосовал за Зеленского и его команду, но не собирается «ставить им палки в колеса».
«Независимо от того, за кого мы голосуем, мы все одно сообщество под названием страна Украина. Мы все в одном политическом доме, и мы все хотим, я надеюсь, чтобы здесь было чисто, было что поесть, дети ходили в школу и так далее. Это очень важно. Мы можем в этой борьбе потерять себя», — считает музыкант.
Хлывнюк добавил, что желает успеха и президенту, и депутатам, ведь от их работы зависит жизнь каждого украинца.
Напомним, что ранее, перед выборами, Хлывнюк призывал голосовать «не по приколу».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...