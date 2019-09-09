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Не звоню ему со словами: "Вова, как дела", — лидер "Бумбокса" рассказал об отношениях с Зеленским

Лидер популярной украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который недавно презентовал новую песню, рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Своими мыслями он поделился в беседе с журналистом сайта «Таблоид».

Певец отметил, что они с Зеленским знакомы, но пользоваться этим он не собирается.

«Нормальные отношения. Я не назову нас близкими друзьями, мы не дружили. Я не личного телефона президента Украине, не звоню ему с „Вова, как дела“? Так не бывает. Были знакомы, мы сотрудничали. У нас были острые какие-то моменты, были мягкие, классные, но теперь это не мой знакомый. И не ваш знакомый. Теперь это лицо, представляющее 40 000 000 людей, страну под названием Украина», — сказал Хлывнюк.

Он также подчеркнул, что не голосовал за Зеленского и его команду, но не собирается «ставить им палки в колеса».

«Независимо от того, за кого мы голосуем, мы все одно сообщество под названием страна Украина. Мы все в одном политическом доме, и мы все хотим, я надеюсь, чтобы здесь было чисто, было что поесть, дети ходили в школу и так далее. Это очень важно. Мы можем в этой борьбе потерять себя», — считает музыкант.

Хлывнюк добавил, что желает успеха и президенту, и депутатам, ведь от их работы зависит жизнь каждого украинца.

Напомним, что ранее, перед выборами, Хлывнюк призывал голосовать «не по приколу».

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