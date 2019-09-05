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Вдохнуть-выдохнуть: группа "Бумбокс" презентовала новую песню

14:30 5 сентября 2019 23
Бумбокс
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская группа «Бумбокс» презентовала новую песню «ДШ», которая войдет в альбом Таємний код: Рубікон", как и «Безодня» с Тиной Кароль.

Песню можно послушать на YouTube-канале группы.

Поклонники коллектива говорят, что песня на русском языке немного удивила, но сразу оказалась «на повторе».

Предлагаем вам также текст песни.

ДШ

Нам осталось немного, совсем чуть-чуть
Вдохнуть-выдохнуть,
Выдохнуть-вдохнуть.
Компромиссы и страхи калечат суть
Вязко так, но надеюсь вынырнуть.

Припев:

Наизнанку не значит внутрь,
Без тебя не могу уснуть.
Как с разбега мне камнем в грудь,
Как разбилось стекло, покатилась ртуть
Когда нет никого и как набегут,
Не страшись ничего, я побуду тут.
Скоро станет прозрачной вся эта муть.
Вдохнуть-выдохнуть.
Выдохнуть-вдохнуть.
Ты просто дыши, дыши, дыши, дыши!

Так хотелось сказать: я шутил, забудь,
Рядом побудь.
Время лечит, а мне,
как и раньше, в путь.
Ничего уже не вернуть.
Ничего уже не вернуть.
Вдохнуть- выдохнуть.
Выдохнуть-вдохнуть.

Припев.

Каравеллы мои тонут, Шейлок —
Ты ее из меня вырежи!
Говорят, единицы выдержат
На достойных ножи точат шельмы.
Когда кровь твою всю уже выпито,
Когда правду под прессом выпытал,
Я тебя через месяц выкричу.
Педантично ему яма вырыта
Но глаза малышей безгрешные
Не должны проливать солёную,
Быть растоптанным — окрылёнными,
И счастливыми — безутешным быть.

Отметим, что в новый альбом войдут также «Тримай мене» с The Gitas и «Твiй на 100%».

Напомним, ранее украинская группа KAZAKY порадовала поклонников новой работой.

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