Вдохнуть-выдохнуть: группа "Бумбокс" презентовала новую песню

Шоу-бизнес

Популярная украинская группа «Бумбокс» презентовала новую песню «ДШ», которая войдет в альбом Таємний код: Рубікон", как и «Безодня» с Тиной Кароль.

Песню можно послушать на YouTube-канале группы.

Поклонники коллектива говорят, что песня на русском языке немного удивила, но сразу оказалась «на повторе».

Предлагаем вам также текст песни.

ДШ

Нам осталось немного, совсем чуть-чуть

Вдохнуть-выдохнуть,

Выдохнуть-вдохнуть.

Компромиссы и страхи калечат суть

Вязко так, но надеюсь вынырнуть.

Припев:

Наизнанку не значит внутрь,

Без тебя не могу уснуть.

Как с разбега мне камнем в грудь,

Как разбилось стекло, покатилась ртуть

Когда нет никого и как набегут,

Не страшись ничего, я побуду тут.

Скоро станет прозрачной вся эта муть.

Вдохнуть-выдохнуть.

Выдохнуть-вдохнуть.

Ты просто дыши, дыши, дыши, дыши!

Так хотелось сказать: я шутил, забудь,

Рядом побудь.

Время лечит, а мне,

как и раньше, в путь.

Ничего уже не вернуть.

Ничего уже не вернуть.

Вдохнуть- выдохнуть.

Выдохнуть-вдохнуть.

Припев.

Каравеллы мои тонут, Шейлок —

Ты ее из меня вырежи!

Говорят, единицы выдержат

На достойных ножи точат шельмы.

Когда кровь твою всю уже выпито,

Когда правду под прессом выпытал,

Я тебя через месяц выкричу.

Педантично ему яма вырыта

Но глаза малышей безгрешные

Не должны проливать солёную,

Быть растоптанным — окрылёнными,

И счастливыми — безутешным быть.

Отметим, что в новый альбом войдут также «Тримай мене» с The Gitas и «Твiй на 100%».

Напомним, ранее украинская группа KAZAKY порадовала поклонников новой работой.

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