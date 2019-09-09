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Шоу-бизнес

"Ничего страшного": Леся Никитюк посмеялась над платьем Беллы Хадид (фото)

11:20 9 сентября 2019 78
Леся Никитюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская телеведущая Леся Никитюк считает, что известная американская модель Белла Хадид повторила ее наряд. Как помним, Никитюк блистала в броском платье на красной дорожке Одесского кинофестиваля. И вот она увидела похожее платье на Белле Хадид.

«Не, ну, ничего страшного, конечно», — подписала Леся снимки, на которых она и Белла стоят в похожих позах.

Никитюк

Американка в красном наряде щеголяла на показе Ralph Lauren. По мнению критиков, это был один из самых ярких нарядов на Неделе моды в Нью-Йорке.

А вот платье Леси Никитюк соотечественники назвали неудачным.

Кстати, платье Леси отличалось дерзким разрезом, который помогал демонстрировать длинные ноги.

Напомним, что Леся в соцсетях демонстрирует не только ноги, а и стройную фигуру в купальнике.

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