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"Я не худая": Леся Никитюк в откровенном купальнике взволновала сеть (фото)
Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно шокировала изменениями во внешности, пожаловалась на фигуру.
Девушка опубликовала фото в откровенном купальнике, восхитив поклонников.
«Лесь, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?» — спросили у нее в комментариях. «Я не худая», — ответила Никитюк, добавив много грустных смайликов.
Поклонники Леси так разволновались, что забросали девушку комплиментами.
«Ты идеальная», «Красивая девушка! „Рассмеши комика“ не смотрела, а вот в „Решке“ мне нравилось, как Леся вела. Люблю людей с юмором! И в Инстаграм интересно с Лесей. Это не каждому дано, харизма не каждому дана. Молодец», «Стройная!!! Шикарная!!!», «Леся ты супер!!! Ты не только веселая, харизматичная, но и безумно красивая», — успокаивают комментаторы Лесю.
Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как чувствовать себя идеальной женщиной.
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