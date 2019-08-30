Шоу-бизнес

"Я не худая": Леся Никитюк в откровенном купальнике взволновала сеть (фото)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая недавно шокировала изменениями во внешности, пожаловалась на фигуру.

Девушка опубликовала фото в откровенном купальнике, восхитив поклонников.

«Лесь, что бы такое съесть, чтоб похудеть и стать, как ты?» — спросили у нее в комментариях. «Я не худая», — ответила Никитюк, добавив много грустных смайликов.

Поклонники Леси так разволновались, что забросали девушку комплиментами.

«Ты идеальная», «Красивая девушка! „Рассмеши комика“ не смотрела, а вот в „Решке“ мне нравилось, как Леся вела. Люблю людей с юмором! И в Инстаграм интересно с Лесей. Это не каждому дано, харизма не каждому дана. Молодец», «Стройная!!! Шикарная!!!», «Леся ты супер!!! Ты не только веселая, харизматичная, но и безумно красивая», — успокаивают комментаторы Лесю.

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как чувствовать себя идеальной женщиной.

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