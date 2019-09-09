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Вся в белом: чемпионка мира Дарья Белодид показала стройную фигуру на отдыхе в Испании (фото)
Юная украинская дзюдоистка Дарья Билодид наслаждается отдыхом после выступления на чемпионате мира в Токио, где наша соотечественница 18-летняя соотечественница стала самой молодой двукра тной чемпионкой мира в истории этого вида спорта.
Киевлянка отправилась отдохнуть в испанскую Пальма-де-Майорку, а фотографиями делится со своими подписчиками в соцсетях. К примеру, снимок, на котором спортсменка позирует во всем белом, собрал за 12 часов более 30 тысяч «лайков».
Напомним, что в финале мирового первенства украинка победила, как и на ЧМ-2018, японку Фуну Тонаки.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина, приехав в родную Одессу, загорала на яхте в открытом море.
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