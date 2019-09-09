Украина

На Донбассе в районе Светлодарской дуги бойцы полка «Азов», ранее уничтожившие ДРГ противника, заняли позиции боевиков.

Как сообщает «ТСН», российско-оккупационные войска постоянно обстреливали позиции украинских военных, а также окрестности близлежащих поселков с господствующей высоты. Противник активно применял минометы 82-мм. Бойцы полка «Азов» все лето рыли окопы под огнем противника в направлении позиций боевиков и, докопав, заняли их. И нашли на позициях немало подтверждений тому, что боевиков всем необходимым активно снабжает Российская Федерация.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Светлодарской дуги бойцы «Азова» уже во второй раз в 2019 году захватили беспилотник боевиков «Элерон-3». Этот БПЛА входит в комплекс беспилотной разведки «Элерон», который производится с 2013 года исключительно в Российской Федерации.

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