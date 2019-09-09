- 12:59 Клип "лучшего друга Путина и Кадырова" возненавидело рекордное число людей
- 12:56 А где Капитан Какао? Известный блогер обратил внимание на интересный момент в обмене пленников
- 12:52 Какой пресс: Вика из "НеАнгелов" впечатлила шикарной фигурой на Мальдивах
- 12:38 Первые в королевской семье: фанаты поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма
- 12:38 Получить кредит по загранпаспорту: какие новшества банки вводят в Украине
- 12:35 Это фейк: Сенцов разоблачил "свою" страницу в Twitter
- 12:28 В Житомире вооруженные грабители напали на полицейских с деньгами: есть раненые
- 12:20 Запад не признает российские "выборы" в Крыму
- 12:20 Прямо на столе: девушка Бонда из Украины показала свои прелести
- 12:14 Где смотреть онлайн Украина – Нигерия: расписание трансляций матча
- 12:07 Полицейский, устроивший жуткое смертельное ДТП на Херсонщине, ездил за рулем без водительских прав
- 12:07 Украина проведет переговоры с Россией по газу: названа дата
Полицейский, устроивший жуткое смертельное ДТП на Херсонщине, ездил за рулем без водительских прав
Полицейский — виновник страшного ДТП в Херсонской области, в результате которого погибли супруги и их 9-летняя дочь, не имел права садиться за руль — у него не было водительского удостоверения.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований по итогам досудебного расследования.
«Полицейский не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования он отказывался предоставлять любые показания», — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
В суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого — оперуполномоченного Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе. В случае доказательства вины, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
По информации волонтера Романа Синицына, подозреваемый не только работает старшим оперуполномоченным полиции, но и является сыном бывшего руководителя полиции Херсонской области.
Напомним, ДТП случилось 18 июня на трассе Скадовск — Каховка в районе поселка Николаевка. Сотрудник полиции на своем BMW въехал в следовавший навстречу «ВАЗ». Семейная пара из «ВАЗа» скончалась на месте аварии, их малолетняя дочь — чуть позже, в больнице. Полицейский в ДТП не пострадал. Ему помогли подушки безопасности.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...