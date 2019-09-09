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Происшествия

Полицейский, устроивший жуткое смертельное ДТП на Херсонщине, ездил за рулем без водительских прав

12:07 9 сентября 2019 305
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

Полицейский — виновник страшного ДТП в Херсонской области, в результате которого погибли супруги и их 9-летняя дочь, не имел права садиться за руль — у него не было водительского удостоверения.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований по итогам досудебного расследования.

«Полицейский не имел водительского удостоверения. Этот факт подтверждается сведениями Регионального сервисного центра МВД в Запорожской области. Кроме того, во время досудебного расследования он отказывался предоставлять любые показания», — говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

В суд направили обвинительный акт в отношении подозреваемого — оперуполномоченного Главного управления Национальной полиции в АР Крым и Севастополе. В случае доказательства вины, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По информации волонтера Романа Синицына, подозреваемый не только работает старшим оперуполномоченным полиции, но и является сыном бывшего руководителя полиции Херсонской области.

Напомним, ДТП случилось 18 июня на трассе Скадовск — Каховка в районе поселка Николаевка. Сотрудник полиции на своем BMW въехал в следовавший навстречу «ВАЗ». Семейная пара из «ВАЗа» скончалась на месте аварии, их малолетняя дочь — чуть позже, в больнице. Полицейский в ДТП не пострадал. Ему помогли подушки безопасности.

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