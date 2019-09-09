Общество и люди

Это фейк: Сенцов разоблачил "свою" страницу в Twitter

Вернувшийся из российского плена режиссер Олег Сенцов показал свою единственную официальную страницу в соцсетях — это аккаунт в Facebook.

Бывший узник также отметил, он не имеет никакого отношения к сообщениям в Twitter от его имени. По словам режиссера, ему не поверил даже администратор Facebook.

«Это моя единственная страница в интернете. В твиттере фейковый аккаунт, но мне отказывается верить даже администрация фейсбука, предлагая больше писать о себе, чтобы получить синюю галочку. Но что поделать — не все публичные личности ведут публичную жизнь. Надеюсь, после этого фото, сомнения будут устранены. Всем добра!», — написал Сенцов.

Более подробно об украинском режиссере, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Как это было: история политического узника Кремля Олега Сенцова».

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