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Руками не трогать: жителей Одесчины предупредили о начале кампании по борьбе с бешенством диких животных в регионе (фото)
В Одесском регионе ветеринарная служба объявила о начале пероральной иммунизации против бешенства диких хищных животных. Приманку с вакциной будут разбрасывать с самолетов над лесными, охотничьими и полевыми угодьями — там, где есть вероятность, что на аппетитные брикеты наткнутся плотоядные хищники. Ранее в Белгород-Днестровском, что на юге Одесской области, бешеная кошка покусала двух человек.
Как сообщили в региональном главке Госпродпотребслужбы, профилактические мероприятия направлены на борьбу с заболеванием бешенством среди диких животных, которые являются основным распространителем возбудителя болезни.
Отмечается, что приманка имеет вид небольших брикетов размером 3×5 см (фото в заголовке) с запахом мясокостной муки. Внутри — желеобразная капсула с вакциной против бешенства. Препарат безопасен как для людей, так и для животных.
«Такие меры обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются естественным источником возбудителя бешенства. Просьба к жителям: при обнаружении приманок не брать их руками и не переносить на другое место. Учуяв запах человека, животные могут уже не взять такую приманку», — подчеркнули в ведомстве.
С начала текущего года в Одесской области зафиксировано 42 случая бешенства у животных. Наибольшее количество было диагностировано у собак и лисиц — по 13 случаев. Также были зарегистрированы случаи бешенства у котов, куниц, енотовидных собак, шакалов, крыс и крупного рогатого скота. По сей день в зоне риска остается 11 населенных пунктов Одесчины.
Напомним, один из курортов Одесчины закрыли на два месяца из-за бешеной кошки.
Ранее в Николаеве пять человек обратились за медпомощью и пожаловались, что их покусала бродячая собака, которая вскоре умерла.
А в Запррожской области бешеная волчица умудрилась покусать трех человек — в регионе ввели карантин.
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