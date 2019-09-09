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Разведка заподозрила, что Россия на Донбассе готовится изменить тактику: что об этом известно
На оккупированных территориях Донбасса российско-оккупационные войска меняют приоритеты и отрабатывают ведение наступательных боевых действий с развертыванием пунктов управления в новых районах. Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал двухэтапное разведение сил на Донбассе.
О новых задачах на учениях боевиков сообщают в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, констатируя, что командование ВС РФ увеличивает объемы поставок материально-технических средств на оккупированный Донбасс. Так, с начала сентября из России в ОРДЛО завезено более четырех тысяч тонн горючего.
«Также возросла интенсивность поставки с территории России материально-технических средств и имущества военного назначения автомобильным транспортом через неконтролируемые участки границы, в том числе, в объезд пунктов пропуска. Потребность оккупантов в дополнительных ресурсах обусловлена изменением направленности мероприятий боевой подготовки российских оккупационных войск», — говорится в сообщении.
В украинской разведке подчеркивают, что одной из приоритетных задач на учениях, проводимых на временно оккупированных территориях Донбасса, определена «отработка вопросов ведения активных, в том числе, наступательных боевых действий мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, с развертыванием пунктов управления в новых районах».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Светлодарской дуги бойцы полка «Азов» заняли позицию противника, находящуюся на господствующей высоте, с которой боевики постоянно обстреливали наши опорные пункты и околицы населенных пунктов.
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